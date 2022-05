La recollida porta a porta al Cedre s'avança una hora

Actualitzada 30/05/2022 a les 11:52

La recollida de residus porta a porta a la zona del Cedre de Santa Coloma s'avança una hora a partir del mes de juny, segons recorda el comú de la capital en nota de premsa. Des de dimecres, l'horari per deixar els residus al portal de casa es concentrarà entre les 21 i les 23 hores, quan passarà el camió a fer la recollida diària. L'objectiu de la modificació és "minimitzar els sorolls i les molèsties als veïns". A primera hora del matí, el comú informa que passarà una brigada per comprovar que no quedin bosses al carrer. L'ens recorda que s'ha habilitat una minideixalleria a l'aparcament del Cedre.Tanmateix, a partir del mes de juny l'horari de recollida d'envasos serà tres cops per setmana, els dilluns, dimecres i divendres. Es manté la recollida de residus sòlids urbans de forma diària, incloent-hi els dissabtes.