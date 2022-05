Els propietaris no faran cap pas endavant fins que no es facin públics els resultats de l’estudi de viabilitat de l’equipament

El conseller del grup de la minoria al comú de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, afirma que hi ha un conjunt de propietaris d’immobles en desús a la parròquia que estarien oberts a cedir-los perquè s’hi instal·li la futura residència universitària. Cairat assegura que ja ha mantingut contactes amb alguns d’aquests privats, els quals «han mostrat interès a posar els seus edificis a disposició del projecte». Cairat prefereix portar el procés amb discreció i no revelar qui són aquestes persones.



Els propietaris, matisa el conseller de Desperta Laurèdia, no faran cap pas endavant fins que s’hagin fet públics els resultats