L'èxit de participació a la 39a OTSO Travessa marca el futur de la 40a edició

Actualitzada 29/05/2022 a les 17:05

La 39a OTSO Travessa d’Encamp ha conclòs aquest migdia amb l’entrega de premis dels primers, segons i tercers classificats de totes les curses. L’edició d’enguany finalitza amb èxit de participació, amb 1.000 inscrits, segons informa l'ens comunal encampadà.En aquesta línia, el conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, que ha corregut en la cursa 7K, ha assegurat que l’edició de l’any vinent serà "molt especial. És la nostra cursa, la més antiga dels Pirineus, i no es pot oblidar que l’any que ve compleix 40 anys. L’OTSO Travessa d’Encamp ha de seguir creixent, això sí, sempre mirant les opcions que tenim i posant-hi seny". Per la seva banda, Enric Torres, director de Producte i Nous Projectes d’Andorra Turisme, ha assenyalat "valorem l’alta participació de gent de fora, un 25% en aquest cas".El comú d'Encamp recorda que aquest matí han tingut lloc les sortides de les curses 21K, 12K i 7K, que han sigut a les 9.00 h, a les 9.45 hores i a les 10.30 hores, respectivament. A partir de les 11.00 hores han començat a creuar la meta els primers corredors i durant tot el matí han anat arribant. A les 14.00 hores s’ha fet la celebració dels podis a càrrec del conseller Fernàndez, de la consellera comunal Esther Vidal, del director de Producte i Nous Projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres, i del director d’OTSO, Jordi Solé.Així, el podi de l’ultramarató 74K ha sigut per a Pepelu Ballester, Emili Rafecas i Jordi Tissier en la categoria masculina. En la femenina, les campiones han sigut Marisa Villagrasa, primer lloc, Toma Valeikaite, segon lloc, i Maria del Mas Cuesta, tercer lloc. Els guanyadors de les dues categories s’han endut: 500 euros el primer classificat, 400 euros el segon i 300 euros el tercer), informa la corporació comunal. Pel que fa a la marató Copa d’Andorra 42K, els corredors en pujar al podi han sigut: Bernard Cheruiyot, Marti Lazaro i Pau Capell, amb el primer, segon i tercer lloc. En la categoria femenina, les guanyadores han estat: Sheila Avilés, Tanui Euliter i Montserrat Martínez. En aquestes categories, els premis han sigut: 300 euros per al primer classificat, 200 euros per al segon i 100 per al tercer. En la mitja marató Copa d’Andorra 21K, els guanyadors de la categoria masculina han sigut: Isaac Barti (primer lloc), Gabriele Gazzetto (segon lloc) i Jean Michel Balaven (tercer lloc). En la femenina, les corredores que han pujat al podi han sigut: Irati Azkargorta (primer lloc), Ester Casajuana (segon lloc) i Jeanne Cros (tercer lloc). De la cursa Copa d’Andorra 12K, els campions masculins han estat Ayub Kiptum, Roger Comellas i Sergi Garcia, en el primer, segon i tercer lloc. I en la categoria femenina, les corredores que han pujat al podi han sigut: Rabecca Chepkwemoi (primer lloc), Anna Fernandez (segon lloc) i Mercedes Arcos (tercer lloc). Finalment, en el recorregut popular 7K els guanyadors masculins han sigut Timothé Paradis, Damia Iglesias i Joan Lluch Cano, amb el primer, segon i tercer lloc. En la categoria femenina, les classificades han estat: Paqui Miranda (primer lloc), Jennifer Baeza (segon lloc) i María Pastor (tercer lloc). Els premis per a les curses 21K, 12K i 7K han sigut una copa per als tres primers classificats absoluts de les categories masculina i femenina.