El Canòlich “de sempre”

La fotografia que enguany deixa el tradicional aplec del Canòlich és un glop d’esperança. Les mascaretes no van ser, com l’any passat, protagonistes de la jornada i tampoc la distància de seguretat. En cotxe, en autobús, en bicicleta o caminant, els lauredians van arribar al santuari de Canòlich per venerar la seva patrona i celebrar un dels dies que més els emocionen.



“Ha estat un aplec com els que recordàvem de sempre”, va celebrar el cap de Govern, Xavier Espot. El cònsol lauredià va compartir aquest sentiment celebrant haver deixat la pandèmia enrere. Aquest any s’han recuperat algunes tradicions que la