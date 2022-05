Sant Julià ampliarà l'abocador

Actualitzada 28/05/2022 a les 18:04

Sant Julià de Lòria treballa per ampliar el seu abocador. Així ho ha explicat el cònsol major de la parròquia, Josep Majoral, detallant que "molt aviat" rebran el projecte dels enginyers. Un cop enllestit aquest document tècnic es podran iniciar els tràmits administratius: la publicació al BOPA, l'exposició pública i els informes de Govern. A partir d'aquí, es començarà l'ampliació de l'abocador.Majoral ha recordat que els abocadors són una "problemàtica nacional" i que, per tant, pertoca a totes les administracions prendre'n partida. En aquest sentit, defensa que la "solució òptima" seria que cada parròquia tingués "un petit abocador" per evitar el trànsit de camions. Tot i que s'ha mostrat comprensiu amb el fet que "hi ha parròquies on és més complex trobar un espai", ha esgrimit que «és una feina de tots, i no d'una parròquia».