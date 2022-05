Pepelu Ballester, Emili Rafecas i Marisa Villagrasa guanyen l'ultramarató 74K

Actualitzada 28/05/2022 a les 20:19

La 39a OTSO Travessa d’Encamp ha donat el tret de sortida aquesta matinada, a les 5.00 hores, amb l’ultramarató 74K, la novetat d’enguany. Posteriorment, a les 9.00 hores, ha tingut lloc la sortida de la cursa 42K, la carrera puntuable per a la Copa d'Andorra a les categories Absoluta Masculina, Femenina i Subcategories, segons informa el comú d'Encamp en un comunicat. Les sortides s’han fet des de la plaça dels Arínsols i han comptat amb la presència del conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez.Els guanyadors de l’ultramarató en la categoria masculina han sigut Pepelu Ballester i Emili Rafecas, que han creuat la línia plegats amb un temps de 10 hores 21 minuts i 49 segons. En la categoria femenina, la guanyadora ha estat Marisa Villagrasa, que ha fet un temps de 12 hores 55 minuts i 35 segons. La cursa 74K comptava amb 85 inscrits inicials i hi ha hagut 9 no presentats. Pel que fa a la 42K, el guanyador de la categoria masculina ha estat Bernard Cheruiyot, amb un temps de 4 hores 33 minuts i 54 segons. Bernard forma part de l’equip OTSO de Kènia i és la primera vegada que participa en una cursa de trail i que visita Andorra.En la categoria femenina dels 42K la guanyadora ha siguti Sheila Avilés, que ha fet el recorregut amb 5 hores 23 minuts i 43 segons. El segon lloc ha sigut per a Marti Lazaro (de la categoria masculina i amb 4 hores 51 minuts i 6 segons) i Tanui Euliter (de la femenina i amb 5 hores 52 minuts i 54 segons). Tanui forma part de l’equip d’OTSO de Kènia i també s’ha estrenat en una cursa trail amb aquesta carrera.Pel que fa a la tercera posició, ha sigut per a Pau Capell en la masculina (amb 5 hores 6 minuts i 4 segons) i Montserrat Martínez en la femenina (amb 6 hores 2 minuts i 48 segons). En total, hi havia 275 inscrits, 44 dels quals no s’han presentat, segons assenyala l'ens comunal encampadà.Demà continuaran les curses 7K, 12K i 21K, on s’esperen prop de 650 participants dels més de 1.000 que s'han inscrit a la 39 OTSO Travessa d’Encamp.