Els tancaments del segon i tercer trimestres del 2021 són els únics que s’han entregat dins del termini legal

L’actual majoria al comú d’Escaldes-Engordany només ha aprovat dins el termini establert per la llei dues de les deu liquidacions de comptes –vuit de trimestrals i dues d’anuals– que ha hagut de presentar fins ara. Si s’analitza el període que va de la victòria de Rosa Gili en les eleccions comunals de desembre del 2019 al primer trimestre d’aquest any, s’observa que les dues úniques liquidacions que s’han sotmès a votació en consell de comú “dintre del trimestre següent”, tal com fixa l’article 98 de la Llei de finances comunals, són les corresponents al segon i tercer trimestres del 2021.