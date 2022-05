El comú compra per 900.000 euros un terreny per a un pàrquing a Arinsal

El nou equipament comptarà amb 30 places i una zona reservada per a residents

El consell de comú de la Massana va aprovar ahir al matí destinar 900.000 euros a la compra d’un terreny a la zona de Pobladó, a Arinsal, per a la construcció d’un nou aparcament que comptarà amb 30 places per a vehicles. L’espai, que funcionarà amb barrera i, per tant, els usuaris hauran de pagar tiquet, disposarà d’una zona per a residents. La cònsol major de la parròquia, Olga Molné, va explicar que l’objectiu d’aquesta acció és posar fi a la problemàtica històrica d’aparcament, una necessitat que havien manifestat els veïns de la zona en diverses ocasions. “Intentarem donar resposta,