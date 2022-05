Marsol descarta que la capital tingui un abocador de terres

Actualitzada 26/05/2022 a les 06:32

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va descartar definitivament que la capital tingui un abocador de terres que supleixi el de Beixalís. “Hi ha moltes altres parròquies que tenen més espai on es poden fer abocadors”, va remarcar Marsol, que va afegir que “Andorra la Vella no és una parròquia que tingui gaire terreny per fer-hi abocadors”. Sobre aquesta qüestió, va recordar que ja n’hi va haver un a la zona del Cedre durant el boom immobiliari de fa quinze anys i consideren que un cop aquell espai va quedar clausurat el servei va quedar fet i no poden obrir-ne un de nou.Tot i això, va comentar que s’ha fet l’esforç i han buscat possibilitats per trobar una localització per a un nou abocador, però no han trobat cap espai. Tot i això, Marsol va recordar que hi ha beneficis per acollir un espai d’aquest tipus. “Igualment els abocadors de terres poden generar, acabada la vida útil, zones espaioses i enjardinades i pensem que altres parròquies en podran treure profit”, va dir, tot defensant les conseqüències positives.Els comuns fa uns mesos que discuteixen sobre on es podrà instal·lar un nou abocador de terres per assumir tota la runa de l’activitat del sector de la construcció. El comú de la Massana va avisar que l’abocador de Beixalís quedarà ple a final d’aquest any i, per tant, urgeix trobar un o més d’un nou espai que pugui ser el nou abocador i assumir els residus de la construcció.