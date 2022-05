La capital ofereix 4.000 places per les activitats d'estiu

Actualitzada 26/05/2022 a les 12:55

El comú d'Andorra la Vella ofereix prop de 4.000 places distribuïdes en diferents torns d'activitats en el marc del programa Viu l'estiu que preten oferir opcions per a totes les edats, afavorir l'activitat esportiva i tallers adreçats a infants i joves entre el 4 de juliol i el 7 de setembre, segons informa l'ens comunal en un comunicat. Les inscripcions s'obren el 9 de juny i es poden formalitzar tants als departaments de Social, Esports i Joventut del comú com a través de la pàgina web.Així, l'oferta s'estructura en les activitats de lleure als casals d’infants d’El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma (per a infants de 3 a 6 anys) i les colònies per a joves de fins a 13 anys; 11 campus esportius amb modalitats diferents (des de vòlei, bàsquet, futbol, natació sincronitzada o patinatge artístic fins a judo, taekwondo, rítmica o hoquei); per a usuaris de 5 a 15 anys i 6 més adreçats específicament als joves; els Dijous alternatius amb activitats lúdiques per a joves de 12 a 17 anys; i 4 estades esportives fora d’Andorra.D'altra banda, pel que fa a les colònies que organitza el mateix ens comunal de la capital, es tornen a oferir un torn a Catalunya i un altre a França amb 40 places per torn. Del 18 al 29 de juliol al Domaine Le Noell (Pirineus orientals) i del 22 d’agost al 2 de setembre a Brunyola (Girona), segons destaca la corporació comunal.Fora d'Andorra també es faran quatre estades esportives com el campus de vela al Port de la Selva i Cambrils, campus de futbol a Amposta, estada de taekwondo a l’Hospitalet de l’infant i estada multiesportiva al Port del Comte.Així mateix, el conseller d’Esports i de Joventut, Alain Cabanes, ha ressaltat, que al llarg de l'estiu es contractaran prop de 90 monitors eventuals adreçada a persones joves que comencen a incorporar-se al món laboral o estudiants aprofiten l’època d’estiu per tenir una primera feina.