La cònsol major remarca que l’ordinació reguladora de la vall no pot suposar “una transferència de poder”

“Els cònsols d’Encamp, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria no tenen res a dir sobre el que faci el comú d’Escaldes-Engordany als terrenys que són de la seva propietat a la vall del Madriu-Perafita-Claror. No acceptarem ingerències.” Així de contundent va expressar-se la cònsol major, Rosa Gili, en la roda de premsa que va tenir lloc ahir a la tarda per tractar una qüestió que fa mesos que suscita retrets encreuats entre la màxima responsable del comú escaldenc i els de la resta de corporacions comunals amb terrenys al Madriu. Es tracta de l’ordinació reguladora de la vall,