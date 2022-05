La cònsol major va comunicar que no podia assistir a la reunió per un “imprevist” 30 minuts abans

de la trobada

L’ordinació reguladora de la vall del Madriu-Perafita-Claror continua estancada. La reunió de la comissió gestora de la vall que havia de celebrar-se ahir a les nou del matí a l’edifici administratiu del comú de Sant Julià de Lòria va haver de suspendre’s a última hora per l’absència de la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili.



Tal com va explicar en declaracions al Diari el president de la comissió i cònsol lauredià, Josep Majoral, pels volts de dos quarts de nou va rebre un missatge de Gili en què li comunicava que no podria assistir a la trobada “perquè li havia sorgit un

#5 Fora comuns!!!

(25/05/22 07:19)



#4 Molt bé Gili

(25/05/22 07:14)



#3 Bufff

(25/05/22 07:08)



#2 Tito

(25/05/22 06:39)



#1 P3.

(25/05/22 06:28)