La capital atorga 124.700 euros en subvencions culturals

Actualitzada 25/05/2022 a les 11:35

El comú d'Andorra la Vella atorgarà 124.678 euros en subvencions per a entitats i projectes culturals, segons ha fet públic al BOPA d'avui. L'Esbart Dansaire ha rebut enguany 27.615 euros i una subvenció suplementària de 50.000 per l'organització dels actes del 40è aniversari de l'entitat. Dues de les altres entitats declarades d'interès públic, l'Orfeó andorrà i Fallaires d'Andorra la Vella, rebran 9.581 i 5.982 euros respectivament.La resta de les subvencions es reparteixen entre tretze entitats culturals i artistes que van sol·licitar les ajudes. Entre aquestes hi figura el festival Ull Nu, amb una aportació de 5.000 euros; el Cine Club de les Valls, amb 5.550 euros; el músic Manuel Alonso, impulsor del Festival Internacional de Guitarra, amb 3.500 euros; l'Associació de Professionals de la Comunicació, amb 3.500 euros; el músic David Sanz, 3.000 euros; la ballarina Emma Riba, amb 2.000 euros; la Societat andorrana de ciències, amb 1.600 euros; Àgora cultural, amb 1.600 euros; Acció feminista d'Andorra, amb 1.700 euros; l'Associació Grup de creació la Xarranca, amb 1.500 euros; la productora audiovisual Anna Ubach, amb 1.200 euros; l'Associació d'escriptors del Principat d'Andorra, amb 1.000 euros, i la Fundació Marcel Chevalier amb 350.