Cairat demana que s'impulsi el creixement de la universitat

El conseller vol lligar la residència a l’augment d’alumnes presencials

El conseller del grup de la minoria al comú de Sant Julià de Lòria Cerni Cairat demana a l’equip de govern que el projecte de construcció d’una residència d’estudiants a la parròquia avanci en paral·lel al creixement del nombre d’alumnes a la Universitat d’Andorra.



Cairat admet que el creixement del sector universitari a la parròquia no depèn directament del comú, ja que l’administració que té competències en la matèria és el Govern. És per això que demana que la corporació comunal treballi conjuntament amb l’executiu i la universitat per fer possible l’arribada de més alumnes que estudiïn en la modalitat presencial.



El

#1 Família laurediana amb infants

(25/05/22 07:27)