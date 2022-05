S'adjudica el pla de viabilitat de la residència d'estudiants

El comú podria disposar de l’estudi a començament de la tardor

El comú de Sant Julià de Lòria adjudicarà la setmana vinent la redacció del pla de viabilitat econòmica de la residència d’estudiants universitaris, segons va confirmar ahir en declaracions al Diari el cònsol major lauredià, Josep Majoral. L’estudi podria estar sobre la taula del màxim responsable del comú a començament de la tardor.



La corporació va convocar el concurs per a la documentació i redacció del pla de viabilitat corresponent al projecte en règim de concessió d’un terreny per a la construcció i explotació d’una residència universitària, aparcaments i altres possibles usos, el 9 de febrer. Tal com consta al BOPA,

#2 Un "desarrolismo" cec i primari

(24/05/22 08:11)



#1 Rustic

(24/05/22 06:53)