Els infants d'Encamp demanen instal·lar una màquina per reciclar envasos

Actualitzada 24/05/2022 a les 17:25

El consell d'infants d'Encamp ha presentat una quinzena de propostes per millorar la parròquia per part de les quatre escoles que han treballat en l'àmbit de la sostenibilitat, com per exemple la col·locació d'una màquina per reciclar envasos que acumuli punts bescanviables per activitats a la parròquia, fomentar l'ús de la bicicleta amb la construcció de carrils bici o la celebració de dies de neteja a la muntanya, especialment a la zona del Pas de la Casa, segons informa el comú d'Encamp en un comunicat.La cònsol major, Laura Mas, els ha felicitat per la seva implicació i ha recollit les propostes presentades, a moltes de les quals, segons assegura l'ens comunal, ja se'ls ha donat resposta, com per exemple, el reforç dels agents de circulació a la zona de Sant Miquel per millorar la seguretat viària o estudiar que s'afegeixi un dia festiu per la Festa del Poble d'Encamp.Per altra banda, els representants infantils, han sol·licitat la col·locació de fonts d'aigua a les zones infantils. En aquest sentit, la corporació comunal, estudiarà si tècnicament és viable i, a més, es farà la instal·lació de cistelles de bàsquet per jugar a l'aire lliure. El conseller d'Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, ha explicat les propostes previstes per a la dinamització del Pas de la Casa per aquest estiu per situar-lo com a destinació de turisme familiar, com l'obertura dels telecadires d'Abelletes, responent a una de les peticions dels representants.Pel que fa a les propostes de reciclatge, el comú encampadà informa que la cònsol major s'ha compromès a estudiar la proposta presentada pels representants infantils per col·locar una màquina de reciclatge a la parròquia i també els ha encomanat la tasca de "pensar i proposar tres noms per al futur parc del Pas de la Casa", del qual ja s'han començat les obres i que era una de les reivindicacions incloses en l'ordre del dia.