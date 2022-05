Sortida per conèixer la biodiversitat del parc natural del Comapedrosa

Actualitzada 23/05/2022 a les 18:08

El comú de la Massana celebra la Setmana de la Biodiversitat i el dia Europeu dels Parcs Naturals amb una sortida gratuïta al Parc Natural del Comapedrosa aquest dissabte 28 de maig, segons informa l'ens comunal en un comunicat.Tot i que el dia internacional se celebra el 22 de maig es va decidir traslladar l’acció al dissabte següent perquè no coincidís amb l'Andoflora. Així doncs, segons especifica la corporació comunal, la sortida serà aquest dissabte, 28 de maig des de la Caseta del Parc. Les explicacions aniran a càrrec del biòleg del Parc, Jordi Nicolau, que convidarà els participants a seguir l’itinerari Cub a Cub, que va des del berenador del Riu Pollós fins al Pla de l’Estany i passa per un hotel d’insectes.El comú recorda que la proposta és gratuïta, però cal inscripció prèvia. És una sortida adreçada a tothom i especialment indicada per al públic familiar.