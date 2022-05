Exhibició de trial a càrrec del campió del món, Toni Bou

Actualitzada 23/05/2022 a les 13:51

El multicampió del món de trial, Toni Bou, i del pilot professional Jordi Pascuet portaran a terme una exhibició de trial aquest divendres 27 de maig a partir de les 7 de la tarda a la plaça de l'antiga caserna de Bombers, segons informa el comú d'Andorra la Vella en un comunicat. Així, durant l'acte presentaran també els integrants del seu equip: Jordi Lestang, Gaudi Vall i l'escocès Ben Dignan - que no hi podrà ser present a causa de la gestió del seu visat-.Durant la jornada, els més petits podran fer un tast del món de la motocicleta a un circuit habilitat a la plaça on podran pujar a unes minimotos elèctriques de baixa cilindrada a partir de les set de la tarda. També hi haurà una de Trialshows amb Jordi Pascuet i Marcel Justribó; i a les 8 es presentarà l'equip Bou & Pascu Racing. L'acte es tancarà amb l'exhibició del campió del món, Toni Bou.Bou, que ha estat trenta vegades campió del món, ha agraït la col·laboració del comú de la capital, patrocinador de l'X-Trial, per cedir espais on els pilots poden entrenar-se durant tot l'any, segons afirma l'ens comunal.