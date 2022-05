Actualitzada 21/05/2022 a les 13:00

Així comença la Festa de la diversitat cultural: les entitats i associacions camí de la plaça Guillemó on durant tot el dia hi haurà folklore i la mostra gastronòmica 'La diversitat a taula'. No passeu per alt l'oportunitat de visitar-la! pic.twitter.com/3XNiJ5j26k — Andorra la Vella (@AndorraCapital) May 21, 2022

La Festa de la Diversitat Cultural de la capital ha començat aquest matí amb la desfilada de les entitats. Els participants han exhibit les seves banderes i vestits típics des de la plaça de la Rotonda fins a la plaça Guillermó, passant per l'avinguda Meritxell. Des del migdia i fins a les 19 hores la mostra gastronòmica La diversitat a la taula mostrarà els plats típics de països com Veneçuela, l'Índia o Portugal a la plaça Guillermó.Al llarg de la jornada hi haurà balls i música folklòrica a la mateixa plaça, amb l'actuació de l'Associació Casa Trás-Os-Montes i Alto Duro; els Castells d'Andorra, i danses tradicionals.D'altra banda, el Centre de Congressos acollirà el festival dels 40 anys de l'Esbart dansaire d'Andorra la Vella, i al Centre cultural La Llacuna s'hi farà la trencada de pinyates mexicanes i el concert de la diversitat amb l'Orfeó andorrà.