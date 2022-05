S'adjudiquen les obres a Prat de la Creu

Els treballs no obligaran a tallar la circulació, ja que només afectaran la voravia

La primera fase de les obres de reforma i embelliment de la voravia del carrer Prat de la Creu costarà 1,1 milions d’euros, uns 150.000 euros menys del previst en el pressupost per a aquest any. Els treballs tindran una durada de set mesos i és previst que comencin en les pròximes setmanes. La cònsol major, Conxita Marsol, va confirmar ahir que la intervenció no obligarà a tallar la circulació en aquest vial tan transitat de la capital, ja que només afectarà la voravia. L’obra s’ha adjudicat a Locubsa, una de les dues empreses que es van presentar al concurs.