Ordino recupera la nit de la Candela

Signatura del conveni entre Andbank i el comú d'Ordino per a celebrar la nit de la Candela

Actualitzada 20/05/2022 a les 13:06

El comú d'Ordino recuperarà la nit de la Candela aquest estiu, segons ha informat l'ens en nota de premsa. La celebració, que il·luminarà places, carrers i els jardins d'Ordino amb 11.000 espelmes, es farà el 16 de juny. L'encesa serà a les 21.30 hores i hi haurà actuacions i concerts gratuïts. El comú i Andbank han signat avui un conveni de col·laboració per a la seva celebració, segons informa la corporació. El director general de l'entitat bancària, Josep Maria Cabanes, i el cònsol major, Josep Àngel Mortés, s'han reunit aquest matí a la sala del Consell per a formalitzar l'acord.