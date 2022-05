Nova zona de lleure infantil a l'antiga duana del Pas

Actualitzada 20/05/2022 a les 14:21

Encamp destinarà 428.024 euros a la construcció d'una nova zona de lleure infantil i juvenil a l'antiga duana del Pas de la Casa. Segons informa el comú en nota de premsa, les obres estaran enllestides en sis mesos. El nou espai lúdic, que estarà dividit en dos nivells connectats per una escala, tindrà una zona amb jocs adaptats per a diverses franges d'edats a la zona superior, i un joc gegant de tobogans a l'inferior.Joan Marc Pifarré, conseller d'Urbanisme detalla que la inversió també es destinarà a adequar l'entorn: "s'instal·larà set nous jocs infantils, nou mobiliari urbà i s'ampliarà la voravia de l'avinguda del Consell General", ha explicat, afegint que s'ha seleccionat "el material més adequat per assegurar un bon manteniment i conservació".La cònsol major, Laura Mas, ha avançat que el dimarts vinent, en la sessió del consell d'infants, es proposarà als representants infantils que busquin un nom per aquest nou parc.