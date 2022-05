Naturland inicia les obres de la Borda de Conangle

Actualitzada 20/05/2022 a les 06:49

Naturland va començar ahir les obres de reforma, que tindran un cost de 100.000 euros, de les habitacions sense ús de la Borda de Conangle per tornar a comercialitzar-les com a allotjament turístic, segons va informar el parc lauredià. Com a novetat aquest estiu s’obriran les noves instal·lacions per complementar les experiències al centre.