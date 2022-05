El PS, en contra del nomenament d'Alguacil a Gasopas

Actualitzada 20/05/2022 a les 06:46

David Rios, del Partit Socialdemòcrata d’Encamp i líder de la minoria, va declarar que considera que “el nomenament del conseller del liberal Eric Alguacil com a membre del consell d’administració de Gasopas és una acumulació de poder innecessària”. Així ho va retreure al govern comunal al consell de comú de la parròquia. Sobre aquesta qüestió, el conseller comunal liberal va assegurar que “a mi m’ha escollit el comitè local d’Encamp i no tinc res més a dir”. En aquesta línia, Laura Mas, la cònsol major, va asse­nyalar que no hi ha cap mena d’incompatibilitat entre els càrrecs que Alguacil ocupa actualment.Cal recordar que els càrrecs dels consells d’administració els escullen les forces polítiques representades al comú i són responsabilitats remunerades. Alguacil ocupa el càrrec de conseller de Recursos Humans i Informàtica en el govern comunal d’Encamp.