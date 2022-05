El comú ha tret a concurs la instal·lació de dotze càmeres de seguretat a les zones amb més presència de locals d’oci nocturn

El consell de comú d’Encamp va donar llum verd ahir a iniciar la licitació per al subministrament i instal·lació del sistema de videovigilància al Pas de la Casa. Es col·locaran 12 càmeres de seguretat destinades a vigilar activitats incíviques als carrers amb més locals d’oci nocturn. L’objectiu és identificar les persones que no tinguin actituds adequades a la convivència de la zona i prevenir l’incivisme.



La cònsol major, Laura Mas, va explicar que “aquesta va ser una de les darreres propostes presentades al Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa per tal de millorar, entre altres temes d’incivisme, la

