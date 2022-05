Naturland inverteix 100.000 euros en la reforma de la Borda de Conangle

Actualitzada 19/05/2022 a les 18:29

Naturland ha començat les obres de reforma de les habitacions sense ús de la Borda de Conangle, ubicada a la Cota 2000, per tornar a comercialitzar-les com a allotjament turístic, segons informa el parc lauredià en un comunicat. Així, les obres se centraran en el recondicionament de les vuit habitacions tancades des de fa uns anys, i en l’espai comú de la primera planta. Com a novetat aquest estiu, s'obriran les noves instal·lacions per complementar les experiències al centre.En aquest sentit, Naturland informa que tindrà dues opcions d’allotjament, a banda de l’alberg de la Cota 1600, la Borda de Conangle tornarà a acollir hostes com a novetat de la temporada. La inversió destinada a aquesta remodelació ha estat de més de 100.000 euros, que es centren en el canvi de mobiliari, terra, així com la revisió dels serveis i la decoració, per adaptar-se a la imatge que projecta la Cota 2000.El domini lauredià notifica que en total són vuit habitacions (quatre a cada planta), i una sala d’estar i descans amb una zona de menjador.