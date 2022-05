Gili demana a la resta de comuns que no bloquegin la regulació del Madriu

Actualitzada 19/05/2022 a les 13:27

La consol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha tornat a demanar a la resta de parròquies que formen part de la comissió de gestió de la vall del Madriu-Perefita-Claror aquest matí a la presentació de la nova ruta Macarulla, al llac d’Engolasters, que no bloquegin la revisió de l’ordinació de la vall. “Escaldes ha fet els deures”, ha recordat Gili. Fa un mes i mig que els comuns d’Encamp, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria van rebre les alegacions per part d’Escaldes. “Estem parlant de serrells”, ha assegurat la consol major d’Escaldes que ha recordat que “l’única parròquia que en essència té territori propi a la vall del Madriu és d’Escaldes”.Aquestes declaracions les ha fet en la presentació de la nova ruta de Macarulla, pensada per a infants i que vol posar en valor “la natura d’Escaldes” ha destacat Gili. “És un itinerari per families que permetrà incentivar dels bons hàbits i gaudir de la muntanya”, ha reiterat.