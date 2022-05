Millores en l'accés al parc natural del Comapedrosa

El comú revesteix la façana del dic de la porta d’entrada amb fusta

El comú de la Massana va presentar ahir al matí els treballs d’embelliment i de millora de l’accés al parc natural del Comapedrosa. Un dels elements que hi destaca és el revestiment de la façana del dic amb làmines de fusta, “a sobre del qual hi ha el nom de l’espai protegit amb un sistema d’encunyament que va canviant amb les ombres al llarg del dia i que a la nit s’il·lumina amb un sistema de llums de baix consum”, va apuntar ahir el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del comú, Sergi Gueimonde.



A més, el comú hi ha