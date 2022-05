Flors i bicis per embellir la Massana

Actualitzada 18/05/2022 a les 13:38

La Massana es prepara per a la inauguració d'Andoflora divendres amb decoració per tota la parròquia que aquest any uneix flors i bicicletes. Les cònsols de la Massana, Olga Molné i Eva Sansa, el conseller de Circulació, Josep Agell, i el cap de jardineria del comú, Marc Pujol, han presentat avui els treballs de guarniment que s'han fet amb l'objectiu de transmetre als visitants que la Massana és la parròquia de la bicicleta i de les flors, ha comentat Eva Sansa.L'embelliment s'ha fet per primera vegada amb bicicletes decorades amb flors, amb bicicletes artístiques amb ciclistes elaborats amb paper maixé i s'han tornat a instal·lar 200 bicicletes reciclades i pintades als fanals. El comú ha plantat 5.000 geranis a les cistelles dels fanals, jardineres i parterres de la parròquia i per a l'embelliment floral s'han fet servir també sufínies, begònies, dàlies i altres flors de temporada.