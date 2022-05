La Xarranca ret homenatge als Monty Phyton

Actualitzada 17/05/2022 a les 16:00

La Xarranca ha preparat una obra col·lectiva a La Peixera "per proposar un joc de paraules i retre homenatge a la mítica escena del grup anglès Monty Phyton", segons ha anunciat aquesta tarda. L'associació de creadors destaca que en pocs mesos es complirà el 40è aniversari d'"El sentit de la vida", el darrer llargmetratge dels britànics "on barrejaven sentit de l'humor, grans dosis de creativitat i per sobre de tot un sentit finíssim de la ironia". I per aixó han decidit convertir La Peixera "en aquella famosa peixera dels genis britànics" amb una obra on cada autor posa la cara al peix que ha creat.