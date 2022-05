Actualitzada 17/05/2022 a les 06:56

Els ciclistes podran circular pel túnel de les Dos Valires a partir del divendres, sempre que portin l’enllumenat de posició davant de color blanc i darrere de color vermell, així com elements reflectors. Per refermar la seguretat dels ciclistes, Mobilitat està pintant els primers 200 metres del carril que s’ha reservat per a les bicicletes. A més, es reforçarà la senyalització.