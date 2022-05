Canillo lidera l'augment de població d'Andorra i creix un 8% en un any

El Principat supera els 80.000 habitants després d’incrementar en un 2% el nombre d’habitants des

de l’abril del 2021

Canillo creix amb força. Segons les dades publicades per Estadística, la població de Canillo ha crescut respecte a l’abril del 2021 un 8%, que suposa 364 habitants més. És la parròquia que, percentualment, més creix de tot el Principat tot i ser la que menys població aglutina (4.923). De fet, és el segon any consecutiu que el nombre d’habitants a Canillo creix per sobre del 5%, ja que el 2021 la població va incrementar-se en un 5,63%, fins assolir els 4.559 habitants.



LA COVID NO ÉS CAP FRE

Aquest creixement demogràfic no es va veure frenat ni tan sols per l’esclat de

