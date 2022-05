Actualitzada 16/05/2022 a les 18:20

The Teen Project torna a representar demà 'Sex Education: trencant etiquetes', després de la gran acollida que van tenir les dues representacions que van fer durant la seva estrena. Segons informa el comú de la Massana en nota de premsa, el grup de teatre jove tornarà a pujar a l'escenari de les Fontetes demà a les 20 hores per representar l'obra, basada en la sèrie de Netflix i que tracta temes com la inclusió o el bullying. Les entrades es poden adquirir per un preu de 3 euros al Punt 400.