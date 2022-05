Inscripcions a les activitats de la capital per les vacances de primavera

Actualitzada 16/05/2022 a les 11:16

El comú d'Andorra la Vella oferirà quatre campus esportius per a infants i joves d'entre 5 i 15 anys durant les vacances escolars de primavera. La inscripció s'ha obert avui per participar en les activitats de multiesports, kung-fu, bàsquet i futbol que es celebraran el 2 i el 3 de juny en col·laboració amb entitats esportives.Andorra la Vella ha informat que oferirà 90 places al casal El Llamp i a la ludoteca de Santa Coloma per a infants de 3 a 7 anys per complementar l'oferta de lleure durant els dies que els escolars no tenen classe.