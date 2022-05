Concert multitudinari pels 60 anys de la Coral Rocafort

Actualitzada 16/05/2022 a les 13:45

El concert, que tradicionalment oferia la Coral Rocafort el dissabte abans de la celebració de la diada de Canòlich, enguany serà multitudinari i comptarà amb la participació d'altres entitats amb motiu del 60è aniversari de la creació de la coral. Així ho ha anunciat el comú de Sant Julià, que ha presentat aquest matí en roda de premsa les activitats que s'organitzaran durant la diada de la patrona de la parròquia.La presidenta de la Coral Rocafort, Anna Lluch, i la directora, Brigit Garcia, juntament amb la cònsol menor, Mireia Codina, han anunciat que el repartiment de pans en bosses es farà a l'esplanada posterior del santuari un any més, ja que "el 2021 va funcionar molt bé i així s'eviten aglomeracions". Així, la corporació ha anunciat que com a novetat es repartirà pans per a celíacs. A més, la celebració recuperarà les sardanes, que no es ballaven des del 2019