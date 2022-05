Desfilades i concerts a la festa de la primavera

Actualitzada 15/05/2022 a les 06:58

La Festa de la Primavera continua avui amb activitats per a tota la família des de les 11 del matí i amb desfilades i concerts el vespre. Durant el matí hi haurà pintades de cara i un taller de flors comestibles. A la tarda hi haurà tallers de manualitats i al vespre una desfilada amb majorettes i la banda de Móstoles i el concert de Four Flags a les 20.30.