Comença la segona fase d'obres a Fiter i Rossell

Actualitzada 14/05/2022 a les 11:23

⚠️ ESCALDES-ENGORDANY ⚠️



Comença la 2a fase dels treballs de la xarxa separativa d'aigües residuals i pluvials, d'ampliació de voravies i de la xarxa de calor que afectaran l'av. Fiter i Rossell durant els mesos vinents. Aquesta fase es dividirà en 4 trams Segueix fil (1/7) pic.twitter.com/ldzRp11CwY — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) May 14, 2022

Mobilitat ha informat aquest matí a través de les xarxes socials que aquest dilluns començarà la segona fase dels treballs de la xarxa separativa d'aigües residuals i pluvials, d'ampliació de voravies i de la xarxa de calor que afectaran l'avinguda Fiter i Rossell els mesos vinents. Així doncs, en el Tram 1 de les obres, que es durà a terme fins al 6 de juny, l'avinguda entre la cruïlla amb el carrer dels Escalls i el carrer Josep Viladomat es reduirà a un sol carril de circulació. A més, els vehicles de més de 3,5 tones no podran entrar a l'avinguda i hauran de circular pels carrers Josep Viladomat i l'avinguda Esteve Albert. Per altra banda, totes les línies de bus es desviaran per l'avinguda Esteve Albert.De cara al 6 de juny s'iniciarà el segon tram dels treballs, on l'avinguda Fiter i Rossell quedarà tallada a partir del carrer Falgueró. El 13 de juny, ja a la fase 3 de les obres, l'avinguda quedarà tallada entre el carrer del Falgueró i el carrer dels Escalls i, finalment, en l'últim tram, que s'iniciarà el 4 de juliol, la circulació es tallarà entre l'avinguda del Pessebre i el carrer del Falgueró.