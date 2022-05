La primavera arriba a la capital

Actualitzada 13/05/2022 a les 19:53

La Festa de la Primavera ja ha arrencat al carrer Callaueta d'Andorra la Vella, embellit amb decoració floral, amb l'espectacle itinerant "Flor Floreta" -creat especialment per a l'ocasió-, l'animació de carrer de Golden Cheers i una acció en què es convidava als ciutadans a endur-se una flor a casa. Aquest és el centre neuràlgic de l'esdeveniment de dinamització que tindrà lloc entre avui divendres 13 de maig fins al diumenge 15 de maig al migdia, segons informa el comú de la capital en un comunicat. La primera jornada finalitzarà amb el concert de 'Shuffle Express' a les 20.30 hores.Les autoritats comunals han donat aquesta tarda inici a la festa, que es concertarà al recentment remodelat carrer Callaueta. Així, segons informa l'ens comunal, la cònsol major, Conxita Marsol, ha recordat que aquesta zona de la parròquia ha esdevingut en un espai ideal per a aquest tipus de celebracions participatives al carrer.Així, durant tres dies el barri de Riberaygua i Travesseres acollirà activitats gratuïtes de tota mena i per a totes les edats, com cercaviles, animacions de dansa creades específicament per a la festa, música, tallers infantils, una sessió al voltant de les flors comestibles, ioga al carrer, i desfilades de les Majorettes i la banda de música de Móstoles, una animació que implicarà més de 60 persones i que farà dos passis (demà, dissabte a les 19 h; i el diumenge a les 12 h).A banda de les activitats, tot el carrer s’ha engalanat amb decoracions relacionades amb la temàtica floral i de la primavera, com el gran sostre de flors que s'ha col·locat d'extrem a extrem al carrer. A més, la corporació comunal recorda que per dur a terme les activitats, la via s’ha distribuït en tres zones: a la part baixa es faran els tallers i jocs infantils, a la part central hi haurà l’escenari per a les actuacions i a la part alta, els tallers i propostes adreçats al públic adult.