Majoral espera que la deixalleria estigui llesta a mitjans de 2023

Actualitzada 13/05/2022 a les 14:05

El comú de Sant Julià de Lòria espera que la deixalleria quedi enllestida a mitjans de 2023. Així ho ha assegurat el cònsol major, Josep Majoral, en la signatura d'un conveni que permet al comú utilitzar un terreny que "facilita l'accés a la parcel·la on es porta a terme la construcció de la nova deixalleria i n'abarateix el cost". L'equipament estarà la carretera entre la Margineda i Sant Julià. Victor Filloy, ministre de territori i habitatge, ha comentat sobre el conveni que "hem pogut col·laborar amb el comú perquè d'ençà que va baixar la muntanya de la Portalada la deixalleria va quedar inutilitzada i, per tant, és una necessitat que s'ha de cobrir pels lauredians". El govern del comú espera poder obrir el concurs públic per la concessió de la construcció i gestió de la deixalleria d'aquí un més i mig i que les obres comencin a final d'any.



Arran de l'esllavissada que va danyar les instal·lacions, aquestes no són útils per les funcions de magatzem i deixalleria. El comú està llogant diversos magatzems per fer les funcions mentre no es construeix el nou equipament. La depuració de responsabilitats de l'esllavissada de l'estiu de 2018 que va inutilitzar l'equipament està a la batllia i tant Govern com el comú esperen a la resolució.