Música i gastronomia a la plaça Guillemó de la capital

Actualitzada 12/05/2022 a les 11:57

Andorra la Vella recupera les activitats al carrer de la Setmana de la Diversitat cultural amb la celebració prevista per al 21 de maig a la plaça Guillemó que es complementarà amb actes des del dilluns 16, segons ha informat el comú. La jornada central comptarà amb una vintena d'activitats de música i una mostra gastronòmica del menjar preparat pels residents de Veneçuela, l'Índia o Portugal.El comú organitzarà les activitats amb prop de 25 entitats "per mostrar la varietat de cultures i tradicions que conviuen a Andorra i festejar de manera conjunta el retorn a la normalitat". En el marc de la celebració la plaça del Poble acollirà fins a mitjan juny una exposició de gran format sobre les llengües que es parlen al Principat.El actes de dissabte començaran amb una cercavila a les 11.30 hores amb la desfilada de les entitats amb les seves banderes i vestits típics des de la plaça de la Rotonda per l'avinguda Meritxell fins arribar a la plaça Guillemó. Al migdia s'obrirà la mostra gastronòmica amb actuacions musicals durant tot el dia. Una de les activitats de la setmana serà una exposició de vestits típics de l'Índia i Ucraïna que es podrà veure del 16 al 27 de maig al vestíbul del centre cultural La Llacuna.