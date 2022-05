Encamp inverteix 400.000 euros en el manteniment de les voravies

Actualitzada 12/05/2022 a les 14:25

El comú d'Encamp ha començat a desenvolupar aquesta setmana el pla de manteniment i reforma de voravies del 2022 que compta amb una trentena d'actuacions a la parròquia per millorar l'accés o la mobilitat en alguns trams, segons informa l'ens comunal en un comunicat. Així, les empreses Sideco i AC Construccions, que van ser les guanyadores del concurs plurianual, ja han pogut iniciar els treballs de millora i de manteniment del mobiliari i espai públic. El conseller de Manteniment i Infraestructures, Xavier Fernàndez, ha explicat que el comú ha previst "una inversió de 400.000 euros per aquest any per a la reforma d'uns 3.500 m2 de voravia, que s'afegeixen als que ja vàrem remodelar l'any passat".Així, la corporació comunal notifica que les primeres actuacions han començat aquesta setmana al carrer Bellavista i a la passarel·la d'accés del carrer Riu Aixec, així com al carrer de la Plana i la carretera dels Cortals. En aquest sentit, l'ens comunal especifica que les actuacions incloses en el Pla del 2022 són trams que corresponent al carrers de la Palanca, Ctra. dels Cortals, de la Plana, dels Arínsols, Bellavista, Avellaners, Travessera del Jardí, Av. del Torrent Pregó i Av. de François Mitterrand. A Vila, s'actuarà en quatre trams de la carretera de Beixalís i al Pas de la Casa on s'han previst vàries actuacions en els carrers Bearn, de la Solana i de l'avinguda d'Encamp.L'ens comunal assegura que els treballs no suposaran grans afectacions pel que fa al trànsit rodat, en alguns casos hi podrà haver passos alternatius per a vianants, i en altres hi pot haver afectacions o talls puntuals del trànsit mentre durin les obres. Per això es col·locarà cartells informatius en cada tram d'actuació, abans d'iniciar les obres per informar de les afectacions i la seva durada.