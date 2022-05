Capesa pot subministrar aigua potable a 30.000 habitants

El desenvolupament urbanístic del Clot d’Emprivat no posa en risc la xarxa

El consell d’administració de Capesa, la societat que gestiona el subministrament d’aigua potable a la parròquia d’Escaldes-Engordany, defensa que pot subministrar aigua a un màxim de 30.000 habitants. Capesa va fer aquests aclariments ahir mitjançant un comunicat de premsa arran de la preocupació transmesa pels ciutadans de la parròquia a la reunió de poble que va tenir lloc dilluns al vespre a l’auditori del Prat del Roure per si hi haurà prou aigua de boca en el futur. Alguns ciutadans van preguntar si el desenvolupament urbanístic del Clot d’Emprivat previst per als propers anys podria posar a prova la xarxa