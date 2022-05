Actualitzada 12/05/2022 a les 17:28

El dissabte 21 de maig la Closeta acollirà la 15a edició del campionat escolar d'escacs de la Massana i el 34è campionat escolar individual d'Andorra. S'espera que hi participi entre una vuitantena i un centenar de nens, segons informa el comú en nota de premsa. La competició, organitzada pel comú i la Federació Andorrana d'Escacs, es jugarà per sistema suís a set rondes i estarà dividit en categories d'edat sub8, sub10 i sub12. El ritme de joc serà de set minuts per jugador. Les inscripcions es poden fer fins al 19 de maig.