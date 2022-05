Capesa pot subministrar aigua potable fins a 30.000 habitants

Actualitzada 11/05/2022 a les 17:24

El consell d'administració de Capesa, la societat que gestiona el subministrament d'aigua potable a la parròquia d'Escaldes-Engordany, defensa que poden subministrar-ne a un màxim de 30.000 habitants davant la preocupació transmesa pels ciutadans de la parròquia de saber si hi haurà prou Aigua Destinada al Consum Humà (A.D.C.H.), considerant un desenvolupament urbanístic del Clot d'Emprivat. Així ho ha aclarit la companyia en un comunicat on estableix que pot generar una producció de 6.000.000 litres diaris.En aquest sentit, considerant una ràtio de consum de 200 litres per dia i habitant d'aigua potable, Capesa afirma que els donaria un quocient de 30.000 habitants, xifra que seria la població crítica i màxima que podrien abastar. En aquesta línia, tenint en compte que les últimes dades oficials de població de la parròquia escaldenca amb data de gener 2022 és de 14.724 habitants, el disseny del tramat de la xarxa i els controls reglamentaris exhaustius, també els permetria subministrar l'aigua potable en condicions òptimes de pressió i de qualitat.La companyia assegura que les dades presentades són vàlides i contrastades si es considera el valor mitjà dels cabals del Riu Madriu al llarg dels últims deu anys, i també els volums de reserves de l'aigua potable en els seus dipòsits estratègics. Així mateix, l'empresa assegura que serà partícip de la realització d'un estudi hidrològic de la Conca Madriu – Perafita – Claror, amb la finalitat de conèixer els recursos hídrics disponibles a mitjà i llarg termini.