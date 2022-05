Canillo entrega les parcel·les dels horts socials

Actualitzada 11/05/2022 a les 06:32

Dotze padrins i un grup de l’Espai Jove han rebut les claus per conrear les tretze parcel·les dels horts de Mascaró, que el comú de Canillo va repartir ahir. Els beneficiaris del projecte social d’aquest any disposaran d’un espai d’entre 50 i 60 metres quadrats cedits per Casa Mangautxa.