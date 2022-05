2.000 tapes servides en els tres primers dies de la Ruta

Actualitzada 11/05/2022 a les 09:06

Els onze establiments adherits a la Ruta de la tapa han servit 2.000 tapes en els primers tres dies de campanya, segons informa el comú de Sant Julià en nota de premsa. La Ruta s'allargarà tres caps de setmana més, tancant l'edició d'enguany el 27 de maig. Des de la corporació preveuen que si se segueix la mateixa evolució, la campanya podria finalitzar amb més de 5.800 tapes servides, superant les de l'edició del 2021.El comú recorda que per poder fer la ruta cal registrar-se prèviament on hi ha l'accés a la butlleta per votar per la tapa preferida i el passaport per a les persones que completin tot el recorregut.