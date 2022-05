La línia de bus de Ciutat de Valls tindrà una freqüència de 15 minuts

Actualitzada 10/05/2022 a les 13:10

La línia d'autobús comunal de Ciutat de Valls tindrà una freqüència de 15 minuts. A més, els vehicles que fan la ruta se substituiran progressivament per cotxes amb capacitat per a deu passatgers més. Ho ha anunciat avui al matí la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, en roda de premsa davant de casa comuna.L'ampliació permetrà incrementar el nombre total d'usuaris anuals de la línia dels 230.000 que van registrar-se el 2021 a 500.000. Marsol ha afegit que la línia de la Margineda ampliarà la freqüència en els horaris en hora punta del matí i la tarda. Amb aquest canvi, podrà transportar cada any 400.000 usuaris. L'any passat va donar servei a 215.000 usuaris. En total, el comú invertirà 700.000 euros en el servei, una xifra que permet oferir un preu "simbòlic i pràcticament gratuït", ha assenyalat la cònsol major.