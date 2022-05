L'Esbart dansaire d'Andorra la Vella celebra els 40 anys

Actualitzada 10/05/2022 a les 17:23

LEsbar dansaire d'Andorra la Vella celebra amb l'espectacle '40 anys que ballem' diumenge vinent al Centre de Congressos de la capital el 40è aniversari. El festival serà a les 18 hores i aplegarà les tres seccions de l'entitat des dels infants a partir dels 5 anys amb un total de 42 dansaires, segons ha anunciat l'Esbart.Una de les novetats serà l'estrena per part del cos de dansa del Ball d’escudellaires per obrir el festinal. Es tracta d'una dansa creada en agraïment a la Confraria d’Escudellaires d’Andorra la Vella, per dedicar-los el plat de l’escudella del 2021, segons assenyala l'entitat.El festival comptarà amb la interpretació de la dansa La Roseta de Tallaví que van estrenar el 2019 acompanyats amb música en directe de l'Orquestrina Trama, el grup que va crear la música d'aquest ball. També tocarà en directe les danses Lamiak, De pares a fills, La Mariana, Polca xotis del Cadí, Ball remenat i Dues polques.