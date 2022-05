L'Andoflora tindrà 25 parades de jardineria, floristeria i decoració

Actualitzada 10/05/2022 a les 13:20

La fira mercat de la planta i la flor, Andoflora, comptarà amb 25 parades de jardineria, floristeria i decoració i més d'una vintena d'activitats complementàries, segons ha informat el comú de la Massana avui en roda de premsa. La 28a edició de l'esdeveniment, que té com a protagonista el cor i el color vermell, se celebrarà del 20 al 22 de maig a les Fontetes i s'inaugurarà amb una actuació de dansa. "La filosofia és combinar la fira mercat amb accions que apropin la cultura al poble, fent sortir les entitats al carrer, com l'Escola de Música, que traurà els instruments a la plaça perquè tothom pugui provar-los", ha explicat el conseller de Cultura, Igualtat i Participació Ciutadana, Guillem Forné.Entre els espectacles que s'oferiran, hi ha exhibicions dels grups avançats de l'escola Líquid dansa, una coreografia de les padrines de la Massana, un espectacle infantil i una exhibició del Club Heura a la plaça del Quart. Tanmateix, s'oferiran concerts de Marta Dallerès, un concert d'orgue dels professors de l'Institut de Música de la capital, la soprano Jonaina Salvadço, el Cor de Rock d'Andorra, la Grossband i la Coral la Nota de Mataró.D'altra banda, la programació de l'Andoflora preveu tallers de la cerimònia del te, de papiroflèxia, l'exposició Floralab i l'espai d'intercanvi d'esqueixos. A més, la Capsa Espais de Creació ha convocat un concurs obert dirigit als joves artistes , els treballs dels quals es podran veure al mercat.