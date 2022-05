Canillo entrega les 13 parcel·les dels horts de Mascaró

Actualitzada 10/05/2022 a les 18:23

Dotze padrins i un grup de l'Espai Jove han rebut les claus per conrear les tretze parcel·les dels horts de Mascaró que el comú de Canillo ha repartit avui. Els beneficiaris del projecte social d'aquest any disposaran d'un espai d'entre 50 i 60 metres quadrats cedits per Casa Mangautxa.L'entrega de les claus s'ha fet a l'espai Com a Casa de l'edifici Perecaus seguida d'una xerrada de la cap de jardineria del comú, Maica Molero, que ha explicat "les característiques dels horts de muntanya, el funcionament de l'espai comú i ha donat consells i indicacions perquè la plantació sigui un èxit", segons informa el comú. Els participants han pogut gaudir d'un berenar en un acte amb la presència dels cònsols Francesc Camp i Marc Casal i dels consellers Miquel Casal i Rafel Casal.